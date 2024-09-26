Ляшова (Смирнова) Екатерина Васильевна
Место рожденияСело Ольшанка, Карская область, Зарушатский участок, Турция
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ляшов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ляшов Степан Иванович
Смерть
Неизвестно