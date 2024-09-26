Ляшова (Смирнова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляшова (Смирнова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Село Ольшанка, Карская область, Зарушатский участок, Турция

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Смирнов Василий Павлович

Мать: Смирнова (Самарина) Прасковья Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляшов Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ляшов Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ляшов Степан Иванович

Смерть
Неизвестно

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