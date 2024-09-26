Смирнова (Самарина) Прасковья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Галкина (Смирнова) Анна Васильева
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Макарова (Смирнова) Евдокия (Дуня) Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Катасонова (Смирнова) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Бракосочетание
Около 1906
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie65942174/?static_hash=4b5d576f1980e53790d591252ece89e8v2
Рождение ребёнка
До 1914
Дочь: Бучнева (Смирнова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Ляшова (Смирнова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович
Смерть
Неизвестно