Смирнова (Самарина) Прасковья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Самарина) Прасковья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Самарин Данил Павлович

Мать: Самарина Прасковья (Праскуня)

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Галкина (Смирнова) Анна Васильева

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Макарова (Смирнова) Евдокия (Дуня) Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Катасонова (Смирнова) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

Бракосочетание
Около 1906

Муж: Смирнов Василий Павлович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Смирнов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

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Рождение ребёнка
До 1914

Дочь: Бучнева (Смирнова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Ляшова (Смирнова) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Павлович

Смерть
Неизвестно

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