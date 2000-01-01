(Hanreck) Jane
Место рожденияWhitechapel, London, England
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Hanreck Joseph
Мать: Hanreck Lener
Whitechapel, London, England
Англия и Уэльс, реестр записей о рождении, 1837-2005
Место жительства
1891
12 Calverley St, Hamlet of Mile End Old Town, London, England
Работа или профессия
Неизвестно
Scholar
Смерть
Неизвестно