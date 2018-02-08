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Валевская Ксения Андреевна
Валевская Ксения Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.02.2018
Пол
Женский
Отец
Валевский Андрей Алексеевич
Мать
Астапова Валентина Сергеевна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.2018
Отец:
Валевский Андрей Алексеевич
Мать:
Астапова Валентина Сергеевна
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