Валевский Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валевский Андрей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.?

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.2018

Дочь: Валевская Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Астапова Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
2022

Сын: Валевский Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Астапова Валентина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астапова Валентина Сергеевна