Валевский Андрей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.2018
Дочь: Валевская Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Астапова Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
2022
Сын: Валевский Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Астапова Валентина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно