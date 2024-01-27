(Сысоева) Анна Ульяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Сысоев Ульян Михайлович
Мать: Сысоева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Сысоев Валерий
Отец ребёнка: Патрикеев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Патрикеев Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1958