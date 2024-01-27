(Сысоева) Анна Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сысоева) Анна Ульяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Отец

Около 1897 г.р.

Мать

Около 1897 г.р.

Муж

Около 1915 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Сысоев Ульян Михайлович

Мать: Сысоева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Сысоев Валерий

Отец ребёнка: Патрикеев Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Патрикеев Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрикеев Анатолий Иванович

Смерть
1958
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