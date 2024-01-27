Патрикеев Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1949
Сын: Сысоев Валерий
Мать ребёнка: Анна Ульяновна
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна Ульяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ульяновна
Смерть
Неизвестно