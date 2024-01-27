Патрикеев Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрикеев Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Сысоев Валерий

Мать ребёнка: Анна Ульяновна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Ульяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ульяновна

Смерть
Неизвестно
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