Кабикина Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабикина Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабикин Николай Федорович

Отец ребёнка: Кабикин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салганская (Кабикина) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Кабикин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириллова (Кабикина) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Кабикин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красноштанова (Кабикина) Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Кабикин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кабикин Иван Федорович

Отец ребёнка: Кабикин Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабикин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кальсина (Кабикина) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Кабикин Федор

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