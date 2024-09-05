Кабикина Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кабикин Николай Федорович
Отец ребёнка: Кабикин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салганская (Кабикина) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Кабикин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириллова (Кабикина) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Кабикин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красноштанова (Кабикина) Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Кабикин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кабикин Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кабикин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кальсина (Кабикина) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Кабикин Федор