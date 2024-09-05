Кальсина (Кабикина) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кабикин Федор
Мать: Кабикина Вера Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серебрякова (Комлева) Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Комлев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комлев Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.12.1934
Дочь: Александрова (Комлева) Таисья Ивановна
Отец ребёнка: Комлев Иван Иванович