Кальсина (Кабикина) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальсина (Кабикина) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кабикин Федор

Мать: Кабикина Вера Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальсин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серебрякова (Комлева) Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Комлев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комлев Иван Иванович

Рождение ребёнка
22.12.1934

Дочь: Александрова (Комлева) Таисья Ивановна

Отец ребёнка: Комлев Иван Иванович

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