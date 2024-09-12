Комлев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомлев Иван Иванович

Комлев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комлев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серебрякова (Комлева) Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Кальсина (Кабикина) Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальсина (Кабикина) Анна Федоровна

Рождение ребёнка
22.12.1934

Дочь: Александрова (Комлева) Таисья Ивановна

Мать ребёнка: Кальсина (Кабикина) Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.