Комлев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комлев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серебрякова (Комлева) Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Кальсина (Кабикина) Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1934
Дочь: Александрова (Комлева) Таисья Ивановна
Мать ребёнка: Кальсина (Кабикина) Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно