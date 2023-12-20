Сморыго (Гультяева) Фёкла Семёновна
Место рожденияБоровые, Топорская волость, Невельский уезд
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1900 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.11.1900 ст.
Отец ребёнка: Сморыго Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
14.10.1902 ст.
Дочь: Сморыго Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Сморыго Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
05.10.1904 ст.
Отец ребёнка: Сморыго Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
06.08.1910 ст.
Отец ребёнка: Сморыго Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
10.07.1913 ст.
Дочь: Сморыго Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Сморыго Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно