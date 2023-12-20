Сморыго (Гультяева) Фёкла Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сморыго (Гультяева) Фёкла Семёновна

Место рождения

Боровые, Топорская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1900 ст.

Муж: Сморыго Иван Яковлевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.11.1900 ст.

Сын: Сморыго Матвей Иванович

Отец ребёнка: Сморыго Иван Яковлевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.10.1902 ст.

Дочь: Сморыго Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Сморыго Иван Яковлевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.10.1904 ст.

Сын: Сморыго Пётр Иванович

Отец ребёнка: Сморыго Иван Яковлевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.08.1910 ст.

Сын: Сморыго Тихон Иванович

Отец ребёнка: Сморыго Иван Яковлевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.07.1913 ст.

Дочь: Сморыго Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Сморыго Иван Яковлевич

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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