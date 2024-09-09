Аполлонова (Решетникова) Анна ( вторая жена) Константиновна
Место рождения
Дата рождения1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1886
Бракосочетание
10.11.1886
для него это второй брак в 37 лет, у нее первый брак в 22года.(ГАСО 6-21-134,1886г) Поручители по жениху: крестьяне Талицкого Завода Федор Григорьевич Чернецкий и Порфирий Васильевич Аполлонов. По н... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1889
Дочь: Аполлонова Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Аполлонов Дмитрий Васильевич
(ГАСО 6-21-164,1889г.)