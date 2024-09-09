Аполлонова (Решетникова) Анна ( вторая жена) Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аполлонова (Решетникова) Анна ( вторая жена) Константиновна

Место рождения

Чупина, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Чупина, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
10.11.1886

Муж: Аполлонов Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
10.11.1886

Муж: Аполлонов Дмитрий Васильевич

Талица, Талицкий, Свердловская область
для него это второй брак в 37 лет, у нее первый брак в 22года.(ГАСО 6-21-134,1886г) Поручители по жениху: крестьяне Талицкого Завода Федор Григорьевич Чернецкий и Порфирий Васильевич Аполлонов. По н... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1889

Дочь: Аполлонова Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Аполлонов Дмитрий Васильевич

Талица, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-21-164,1889г.)

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