Алгазина Прасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алгазин Иван Ильич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Алгазина) Макрида Ивановна
Отец ребёнка: Алгазин Иван Ильич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Алгазина) Арина Ивановна
Отец ребёнка: Алгазин Иван Ильич
Рождение ребёнка
02.08.1855
Сын: Алгазин Ефим (Еким) Иванович
Отец ребёнка: Алгазин Иван Ильич
Смерть
Неизвестно