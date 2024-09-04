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Алгазина Прасковья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Иван Ильич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Алгазина) Макрида Ивановна

Отец ребёнка: Алгазин Иван Ильич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Алгазина) Арина Ивановна

Отец ребёнка: Алгазин Иван Ильич

Рождение ребёнка
02.08.1855

Сын: Алгазин Ефим (Еким) Иванович

Отец ребёнка: Алгазин Иван Ильич

Смерть
Неизвестно

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