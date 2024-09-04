Алгазин Иван Ильич
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алгазина Палагия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Алгазина Палагия
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Алгазина) Макрида Ивановна
Мать ребёнка: Алгазина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Алгазина) Арина Ивановна
Мать ребёнка: Алгазина Прасковья Алексеевна
Рождение ребёнка
02.08.1855
Сын: Алгазин Ефим (Еким) Иванович
Мать ребёнка: Алгазина Прасковья Алексеевна
Смерть
Неизвестно