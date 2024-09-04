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Алгазин Иван Ильич

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Алгазин Илья Иванович

Мать: Алгазина Василиса Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Палагия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Алгазин Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Алгазина Палагия

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Алгазина) Макрида Ивановна

Мать ребёнка: Алгазина Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Алгазина) Арина Ивановна

Мать ребёнка: Алгазина Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
02.08.1855

Сын: Алгазин Ефим (Еким) Иванович

Мать ребёнка: Алгазина Прасковья Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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