Пертуев Семен (Семеон) Филиппович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Пертуева Васса Кононовна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Пертуев Афанасий Семенович
Мать ребёнка: Пертуева Васса Кононовна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Пертуев Николай Семенович
Мать ребёнка: Пертуева Васса Кононовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пертуева Васса Кононовна
Смерть
Неизвестно