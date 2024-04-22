Пертуев Семен (Семеон) Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пертуев Семен (Семеон) Филиппович

Место рождения

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Пертуев Филипп Васильевич

Мать: Пертуева Татьяна Яковлевна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1892

Сын: Пертуев Стефан Семенович

Мать ребёнка: Пертуева Васса Кононовна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1894

Сын: Пертуев Афанасий Семенович

Мать ребёнка: Пертуева Васса Кононовна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1902

Сын: Пертуев Николай Семенович

Мать ребёнка: Пертуева Васса Кононовна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пертуева Васса Кононовна

Смерть
Неизвестно
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