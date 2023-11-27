Пертуева Васса Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пертуева Васса Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Пертуев Стефан Семенович

Отец ребёнка: Пертуев Семен Филиппович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1894

Сын: Пертуев Афанасий Семенович

Отец ребёнка: Пертуев Семен Филиппович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1902

Сын: Пертуев Николай Семенович

Отец ребёнка: Пертуев Семен Филиппович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Место жительства
1914
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пертуев Семен Филиппович

Смерть
Неизвестно
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