Пертуева Васса Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Пертуев Семен Филиппович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Пертуев Афанасий Семенович
Отец ребёнка: Пертуев Семен Филиппович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Пертуев Николай Семенович
Отец ребёнка: Пертуев Семен Филиппович
Место жительства
1914
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно