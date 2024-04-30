Волкоедова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкоедова Анна Ивановна

Место рождения

село Борщёвка

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

село Борщёвка
Бракосочетание
01.10.1888

Муж: Волкоедов Тит Терентьевич

Титу было 18 лет, Анне 16 лет
Рождение ребёнка
01.10.1891

Сын: Пётр Титов

Отец ребёнка: Волкоедов Тит Терентьевич

д. Агарково, Калужская область
Рождение ребёнка
19.09.1893

Сын: Иоанн Титов

Отец ребёнка: Волкоедов Тит Терентьевич

д. Агарково, Калужская область
Рождение ребёнка
20.11.1894

Сын: Волкоедов Егор Титович

Отец ребёнка: Волкоедов Тит Терентьевич

д. Агарково, Калужская область
Рождение ребёнка
14.08.1896

Дочь: Наталья Титова

Отец ребёнка: Волкоедов Тит Терентьевич

д. Агарково
Рождение ребёнка
08.04.1898

Дочь: Александра Титова

Отец ребёнка: Волкоедов Тит Терентьевич

д. Агарково
Рождение ребёнка
07.09.1899

Сын: Иосиф Титов

Отец ребёнка: Волкоедов Тит Терентьевич

д. Агарково
Рождение ребёнка
22.03.1901

Сын: Волкоедов Иоанн Титов

Отец ребёнка: Волкоедов Тит Терентьевич

д. Агарково
Рождение ребёнка
18.04.1903

Дочь: Волкоедова Александра Титова

Отец ребёнка: Волкоедов Тит Терентьевич

д. Агарково
Рождение ребёнка
29.08.1904

Дочь: Чугунова Анна Титовна

Отец ребёнка: Волкоедов Тит Терентьевич

д. Агарково, Калужская область
Рождение ребёнка
27.07.1908

Сын: Волкоедов Василий Титович

Отец ребёнка: Волкоедов Тит Терентьевич

д. Агарково
Смерть
Неизвестно
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