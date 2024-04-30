Волкоедова Анна Ивановна
Место рождениясело Борщёвка
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.10.1888
Титу было 18 лет, Анне 16 лет
Рождение ребёнка
01.10.1891
Сын: Пётр Титов
Отец ребёнка: Волкоедов Тит Терентьевич
д. Агарково, Калужская область
Рождение ребёнка
19.09.1893
Сын: Иоанн Титов
Отец ребёнка: Волкоедов Тит Терентьевич
д. Агарково, Калужская область
Рождение ребёнка
20.11.1894
Отец ребёнка: Волкоедов Тит Терентьевич
д. Агарково, Калужская область
Рождение ребёнка
14.08.1896
Дочь: Наталья Титова
Отец ребёнка: Волкоедов Тит Терентьевич
д. Агарково
Рождение ребёнка
08.04.1898
Дочь: Александра Титова
Отец ребёнка: Волкоедов Тит Терентьевич
д. Агарково
Рождение ребёнка
07.09.1899
Сын: Иосиф Титов
Отец ребёнка: Волкоедов Тит Терентьевич
д. Агарково
Рождение ребёнка
22.03.1901
Отец ребёнка: Волкоедов Тит Терентьевич
д. Агарково
Рождение ребёнка
18.04.1903
Дочь: Волкоедова Александра Титова
Отец ребёнка: Волкоедов Тит Терентьевич
д. Агарково
Рождение ребёнка
29.08.1904
Дочь: Чугунова Анна Титовна
Отец ребёнка: Волкоедов Тит Терентьевич
д. Агарково, Калужская область
Рождение ребёнка
27.07.1908
Сын: Волкоедов Василий Титович
Отец ребёнка: Волкоедов Тит Терентьевич
д. Агарково
Смерть
Неизвестно