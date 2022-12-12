Карпушкина Улита Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1864 ст.
Дочь: Карпушкина Улитта Арефиевна
Отец ребёнка: Карпушкин Арефий Яковлев
Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно