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Карпушкин Арефий Яковлев

Место рождения

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Карпушкин Фёдор Арефьев

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Кабанова Екатерина Арефова

Мать ребёнка: не указана

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.11.1864 ст.

Дочь: Карпушкина Улитта Арефиевна

Мать ребёнка: Карпушкина Улита Кириллова

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпушкин Василий Арефович

Мать ребёнка: не указана

Андреевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпушкина Улита Кириллова

Смерть
Неизвестно
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