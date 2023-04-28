Карпушкин Арефий Яковлев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: не указана
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Кабанова Екатерина Арефова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1864 ст.
Дочь: Карпушкина Улитта Арефиевна
Мать ребёнка: Карпушкина Улита Кириллова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпушкин Василий Арефович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно