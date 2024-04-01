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Wahle Knut Johannessen

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Место рождения

Evanger

Дата рождения

14.06.1865

Дата смерти

25.06.1933

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1865

Отец: Hovda Johannes Johannesson

Мать: Hovda (Helland) Anna Nilsdatter

Работа или профессия
Неизвестно
Uk snekkersvenn
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Wahle (Wæhle) Agnes

Мать ребёнка: Wahle (Jacobsson) Fredrikke Frederikke Olava Wahle Olava

Рождение ребёнка
14.09.1895

Дочь: Tønnesen (Wahle) Julie Bergljot Wæle Birgliot

Мать ребёнка: Wahle (Jacobsson) Fredrikke Frederikke Olava Wahle Olava

Рождение ребёнка
09.08.1897

Сын: Wahle Conrad Conrad Johan Wæle John

Мать ребёнка: Wahle (Jacobsson) Fredrikke Frederikke Olava Wahle Olava

Рождение ребёнка
01.07.1900

Дочь: Kolsberg (Wahle) Fredrica Fredrikke Wæle

Мать ребёнка: Wahle (Jacobsson) Fredrikke Frederikke Olava Wahle Olava

Рождение ребёнка
24.07.1903

Дочь: Wahle (Wahle) Herborg Herberg Wahle

Мать ребёнка: Wahle (Jacobsson) Fredrikke Frederikke Olava Wahle Olava

Смерть
25.06.1933

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