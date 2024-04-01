Wahle Knut Johannessen
Место рожденияEvanger
Дата рождения14.06.1865
Дата смерти25.06.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1865
Работа или профессия
Неизвестно
Uk snekkersvenn
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Wahle (Wæhle) Agnes
Мать ребёнка: Wahle (Jacobsson) Fredrikke Frederikke Olava Wahle Olava
Рождение ребёнка
14.09.1895
Рождение ребёнка
09.08.1897
Рождение ребёнка
01.07.1900
Рождение ребёнка
24.07.1903
Смерть
25.06.1933