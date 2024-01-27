Планина Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Фисейко Лариса
Отец ребёнка: Планин Mike Ivan Eleich
Россия
Рождение ребёнка
Около 1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Планин Mike Ivan Eleich
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно