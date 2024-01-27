Планина Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Планина Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Фисейко Лариса

Отец ребёнка: Планин Mike Ivan Eleich

Россия
Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Планин Mike Ivan Eleich

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Планин Mike Ivan Eleich

Смерть
Неизвестно
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