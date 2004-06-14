Планин Mike Ivan Eleich
Место рожденияLos Angeles, Los Angeles, California, USA
Дата рождения16.01.1925
Дата смерти14.06.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1925
Отец: ?
Мать: Hanya Ivan Michael
Los Angeles, Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Фисейко Лариса
Мать ребёнка: Планина Лидия
Россия
Рождение ребёнка
Около 1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Планина Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Планина Лидия
Смерть
14.06.2004
California, USA
Похороны
Неизвестно
Russian Molokan Cemetery, Commerce, California, United States