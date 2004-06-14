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Планин Mike Ivan Eleich

Место рождения

Los Angeles, Los Angeles, California, USA

Дата рождения

16.01.1925

Дата смерти

14.06.2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

1900 г.р.

Жена

Около 1926 г.р.

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1925

Отец: ?

Мать: Hanya Ivan Michael

Los Angeles, Los Angeles, California, USA
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Фисейко Лариса

Мать ребёнка: Планина Лидия

Россия
Рождение ребёнка
Около 1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Планина Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Планина Лидия

Смерть
14.06.2004
California, USA
Похороны
Неизвестно
Russian Molokan Cemetery, Commerce, California, United States
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