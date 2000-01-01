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(Мамина) Настасья Васильевна
(Мамина) Настасья Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1769
Пол
Женский
Отец
Мамин Василий Михайлович
Вычислено 1739 г.р.
Мать
(Мамина) Пелагея Екимовна
Вычислено 1738 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769
Отец:
Мамин Василий Михайлович
Мать:
Пелагея Екимовна
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