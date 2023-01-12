Мамин Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1739
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1761
Мать ребёнка: (Мамина) Пелагея Екимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1765
Дочь: Васильевна (Мамина) Евдокия Ильиных
Мать ребёнка: (Мамина) Пелагея Екимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1769
Дочь: (Мамина) Настасья Васильевна
Мать ребёнка: (Мамина) Пелагея Екимовна