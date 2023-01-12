Мамин Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамин Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1739

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1761

Сын: Мамин Иван Васильевич

Мать ребёнка: (Мамина) Пелагея Екимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1765

Дочь: Васильевна (Мамина) Евдокия Ильиных

Мать ребёнка: (Мамина) Пелагея Екимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1769

Дочь: (Мамина) Настасья Васильевна

Мать ребёнка: (Мамина) Пелагея Екимовна

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