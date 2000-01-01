(Мамина) Пелагея Екимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1738
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1761
Отец ребёнка: Мамин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1765
Дочь: Васильевна Евдокия Ильиных
Отец ребёнка: Мамин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1769
Дочь: Настасья Васильевна
Отец ребёнка: Мамин Василий Михайлович