(Мамина) Пелагея Екимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мамина) Пелагея Екимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1738

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1761

Сын: Мамин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Мамин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1765

Дочь: Васильевна Евдокия Ильиных

Отец ребёнка: Мамин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1769

Дочь: Настасья Васильевна

Отец ребёнка: Мамин Василий Михайлович

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