Красикова (Соколовп) Анна
Место рождения
Дата рождения10.02.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1883
Сын: Красиков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Красиков Михаил Ульянович
Рождение ребёнка
05.04.1885
Отец ребёнка: Красиков Михаил Ульянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно