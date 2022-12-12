Красикова (Соколовп) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красикова (Соколовп) Анна

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

10.02.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.04.1883

Сын: Красиков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Красиков Михаил Ульянович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.04.1885

Сын: Красиков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Красиков Михаил Ульянович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красиков Михаил Ульянович

Смерть
Неизвестно
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