(Бардина) Александра Викторовна 08.05.1916 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Бардина) Александра Викторовна

Место рождения

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.05.1916 ст.

Дата смерти

18.05.1917 ст.

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1916 ст.

Отец: Бардин Виктор Дорофеевич

Мать: не указана

Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Космо-Демьяновская церковь с.Старая Елань,ориент.1916г. Деревни Гулькиной крестьянин Виктор Дорофеевич Бардин и законная жена его Ольга Владимировна,оба православные
Восприемник
09.05.1916 ст.
Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Гулькиной крестьянин Захар Дорофеевич Бардин и деревни Новосёловки крестьянская дочь девица Марфа Владимировна Михаилова
Смерть
18.05.1917 ст.
Гулькино, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от воспаления легких. ГА Республики Татарстан (ГАРТ), плёнка 2386243, стр. 624

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