(Бардина) Александра Викторовна
Место рождения
Дата рождения08.05.1916 ст.
Дата смерти18.05.1917 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
08.05.1916 ст.
Отец: Бардин Виктор Дорофеевич
Мать: не указана
Космо-Демьяновская церковь с.Старая Елань,ориент.1916г. Деревни Гулькиной крестьянин Виктор Дорофеевич Бардин и законная жена его Ольга Владимировна,оба православные
Восприемник
09.05.1916 ст.
Деревни Гулькиной крестьянин Захар Дорофеевич Бардин и деревни Новосёловки крестьянская дочь девица Марфа Владимировна Михаилова
Смерть
18.05.1917 ст.
от воспаления легких. ГА Республики Татарстан (ГАРТ), плёнка 2386243, стр. 624