Михайлусенко Григорей Максимович
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Михайлусенко Агрипина Григорьевна
Мать ребёнка: Михайлусенко Евфросиния Калинина
Рождение ребёнка
1780
Сын: Михайлусенко Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Михайлусенко Евфросиния Калинина
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Михайлусенко Марья Григорьевна
Мать ребёнка: Михайлусенко Евфросиния Калинина
Смерть
Неизвестно