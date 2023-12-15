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Михайлусенко Григорей Максимович

Место рождения

Голый, Богучарский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Михайлусенко Максим Михайлович

Мать: Михайлусенко Анна Ивановна

Голый, Богучарский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлусенко Евфросиния Калинина

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Михайлусенко Агрипина Григорьевна

Мать ребёнка: Михайлусенко Евфросиния Калинина

Голый, Богучарский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Михайлусенко Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Михайлусенко Евфросиния Калинина

Голый, Богучарский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Михайлусенко Марья Григорьевна

Мать ребёнка: Михайлусенко Евфросиния Калинина

Голый, Богучарский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно

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