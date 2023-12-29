Свешникова Прасковья Алексеевна
Место рожденияСуздаль, Царство Русское
Дата рождения1714
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Бракосочетание
1734
Рождение ребёнка
1735
Отец ребёнка: Свешников Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Баранникова (Свешникова) Авдотья Фёдоровна
Отец ребёнка: Свешников Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Мартьянова (Свешникова) Дарья Фёдоровна
Отец ребёнка: Свешников Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
1748
Сын: Свешников Филипп Фёдорович
Отец ребёнка: Свешников Фёдор Семёнович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Свешников Леонтий Фёдорович
Отец ребёнка: Свешников Фёдор Семёнович