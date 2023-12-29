Свешникова Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвешникова Прасковья Алексеевна

Свешникова Прасковья Алексеевна

Место рождения

Суздаль, Царство Русское

Дата рождения

1714

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Бракосочетание
1734

Муж: Свешников Фёдор Семёнович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Свешников Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Свешников Фёдор Семёнович

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Баранникова (Свешникова) Авдотья Фёдоровна

Отец ребёнка: Свешников Фёдор Семёнович

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Мартьянова (Свешникова) Дарья Фёдоровна

Отец ребёнка: Свешников Фёдор Семёнович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Свешников Филипп Фёдорович

Отец ребёнка: Свешников Фёдор Семёнович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Свешников Леонтий Фёдорович

Отец ребёнка: Свешников Фёдор Семёнович

Смерть
1790
Похороны
1790

Мы используем куки для улучшения работы сайта.