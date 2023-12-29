Свешников Фёдор Семёнович
Место рожденияСуздаль, Московская Губерния Царство Русское
Дата рождения1714
Дата смерти1769
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Суздаль, Московская Губерния Царство Русское
Бракосочетание
1734
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: Свешникова Прасковья Алексеевна
Суздаль, Московская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Баранникова Авдотья Фёдоровна
Мать ребёнка: Свешникова Прасковья Алексеевна
Суздаль, Московская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Мартьянова Дарья Фёдоровна
Мать ребёнка: Свешникова Прасковья Алексеевна
Суздаль, Московская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1748
Сын: Свешников Филипп Фёдорович
Мать ребёнка: Свешникова Прасковья Алексеевна
Суздаль, Московская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1752
Сын: Свешников Леонтий Фёдорович
Мать ребёнка: Свешникова Прасковья Алексеевна
Суздаль, Московская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
1769
Суздаль, Московская Губерния Российская Империя