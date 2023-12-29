Свешников Фёдор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешников Фёдор Семёнович

Место рождения

Суздаль, Московская Губерния Царство Русское

Дата рождения

1714

Дата смерти

1769

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Свешников Семён Нефёдович

Мать: Свешникова Дарья Яковлевна

Суздаль, Московская Губерния Царство Русское
Бракосочетание
1734

Жена: Свешникова Прасковья Алексеевна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Свешников Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Свешникова Прасковья Алексеевна

Суздаль, Московская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Баранникова Авдотья Фёдоровна

Мать ребёнка: Свешникова Прасковья Алексеевна

Суздаль, Московская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Мартьянова Дарья Фёдоровна

Мать ребёнка: Свешникова Прасковья Алексеевна

Суздаль, Московская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1748

Сын: Свешников Филипп Фёдорович

Мать ребёнка: Свешникова Прасковья Алексеевна

Суздаль, Московская Губерния Российская Империя
Рождение ребёнка
1752

Сын: Свешников Леонтий Фёдорович

Мать ребёнка: Свешникова Прасковья Алексеевна

Суздаль, Московская Губерния Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
1769
Суздаль, Московская Губерния Российская Империя
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