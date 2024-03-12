Артемова Татьяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемова Татьяна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1828 ст.

Дочь: Мария Даниловна

Отец ребёнка: Артёмов Даниил Трофимович

Шерья, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
ППК Ф
Рождение ребёнка
23.11.1831 ст.

Дочь: Артемова Екатерина Даниловна

Отец ребёнка: Артёмов Даниил Трофимович

Орлы, Оханский уезд, Пермская губерния
ППК ГАПК Ф 37 оп 2 д 48 №353
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артёмов Даниил Трофимович

Смерть
Неизвестно
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