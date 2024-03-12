Артемова Татьяна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
03.04.1828 ст.
Дочь: Мария Даниловна
Отец ребёнка: Артёмов Даниил Трофимович
Шерья, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
ППК Ф
Рождение ребёнка
23.11.1831 ст.
Дочь: Артемова Екатерина Даниловна
Отец ребёнка: Артёмов Даниил Трофимович
Орлы, Оханский уезд, Пермская губерния
ППК ГАПК Ф 37 оп 2 д 48 №353
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно