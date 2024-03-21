Брухно Корней Денисович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Брухно Денис Григорьевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Брухно Домникия Корнеевна
Мать ребёнка: Брухно Евдокия Львовна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Брухно Евдокия Львовна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Брухно Соломонида Корнеевна
Мать ребёнка: Брухно Евдокия Львовна
Смерть
После 1858