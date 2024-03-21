Брухно Корней Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брухно Корней Денисович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Брухно Денис Григорьевич

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Брухно Домникия Корнеевна

Мать ребёнка: Брухно Евдокия Львовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Брухно Гавриил Корнеевич

Мать ребёнка: Брухно Евдокия Львовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Брухно Соломонида Корнеевна

Мать ребёнка: Брухно Евдокия Львовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
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