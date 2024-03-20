Брухно Евдокия Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Брухно Домникия Корнеевна
Отец ребёнка: Брухно Корней Денисович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Брухно Корней Денисович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Брухно Соломонида Корнеевна
Отец ребёнка: Брухно Корней Денисович
Смерть
После 1858