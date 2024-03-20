Брухно Евдокия Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брухно Евдокия Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Брухно Домникия Корнеевна

Отец ребёнка: Брухно Корней Денисович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Брухно Гавриил Корнеевич

Отец ребёнка: Брухно Корней Денисович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Брухно Соломонида Корнеевна

Отец ребёнка: Брухно Корней Денисович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область
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