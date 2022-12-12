Землянникова Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землянникова Евдокия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Отец Евдокии И Александры Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1883

Дочь: Наталия Феоктистовна

Отец ребёнка: Землянников Феоктист Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Землянников Феоктист Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Землянников Константин Феоктистович

Отец ребёнка: Землянников Феоктист Степанович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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