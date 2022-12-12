Землянникова Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Отец Евдокии И Александры Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1883
Дочь: Наталия Феоктистовна
Отец ребёнка: Землянников Феоктист Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Землянников Константин Феоктистович
Отец ребёнка: Землянников Феоктист Степанович
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно