Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Касатухин Василий
Отец ребёнка: Касатухин Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Касатухин Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касатухин ?
Отец ребёнка: Касатухин Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Касатухин Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касатухин Петр
Отец ребёнка: Касатухин Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касатухин Кирсан
Отец ребёнка: Касатухин Кузьма
Смерть
Неизвестно