Касатухин Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасатухин Кузьма

Касатухин Кузьма

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Касатухин Василий

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касатухин ?

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касатухин Петр

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касатухин Кирсан

Мать ребёнка: Екатерина

Смерть
1914
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close