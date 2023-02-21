Касатухин Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Касатухин Василий
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касатухин ?
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касатухин Петр
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касатухин Кирсан
Мать ребёнка: Екатерина
Смерть
1914