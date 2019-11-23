Малкин (Хлевин) Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.?
Дата смерти23.11.2019
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.?
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малкин Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малкин Неизвестно Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.2019