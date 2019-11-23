Малкин (Хлевин) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малкин (Хлевин) Надежда Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.?

Дата смерти

23.11.2019

Пол

Женский

Отец

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Мать

1908 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.?

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Хлевин (Дынников) Елена Ильинична

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малкин Неизвестно Неизвестно

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малкин Неизвестно Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малкин Неизвестно Неизвестно

Смерть
23.11.2019

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