Вельдяев Аникей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вельдяев Аникей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Вельдяев Дмитрий

Мать: Вельдяева ?

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Кокшина Пелагея

Мать ребёнка: Вельдяева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Вельдяева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вельдяев Василий

Мать ребёнка: Вельдяева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вельдяев Фёдор

Мать ребёнка: Вельдяева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вельдяева ?

Смерть
Неизвестно
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