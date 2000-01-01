Вельдяев Аникей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Вельдяев Дмитрий
Мать: Вельдяева ?
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Кокшина Пелагея
Мать ребёнка: Вельдяева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Вельдяева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вельдяев Василий
Мать ребёнка: Вельдяева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вельдяев Фёдор
Мать ребёнка: Вельдяева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вельдяева ?
Смерть
Неизвестно