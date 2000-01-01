Вельдяева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Вельдяев Дмитрий
Рождение ребёнка
1855
Сын: Вельдяев Аникей
Отец ребёнка: Вельдяев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вельдяев Дмитрий
Смерть
Неизвестно