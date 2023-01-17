Вельдяев Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вельдяев Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вельдяев Аникей

Мать: Вельдяева ?

Рождение ребёнка
29.09.1917

Сын: Вельдяев Александр

Мать ребёнка: Вельдяева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Вельдяев Фёдор

Мать ребёнка: Вельдяева Мария Ивановна

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вельдяева Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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