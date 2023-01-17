Вельдяев Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вельдяев Аникей
Мать: Вельдяева ?
Рождение ребёнка
29.09.1917
Сын: Вельдяев Александр
Мать ребёнка: Вельдяева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Вельдяев Фёдор
Мать ребёнка: Вельдяева Мария Ивановна
Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вельдяева Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно