Вельдяева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1917
Сын: Вельдяев Александр
Отец ребёнка: Вельдяев Фёдор
Рождение ребёнка
1922
Сын: Вельдяев Фёдор
Отец ребёнка: Вельдяев Фёдор
Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вельдяев Фёдор
Смерть
Неизвестно