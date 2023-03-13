Баранова (Бусарева) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Бусарева) Ефимия

Место рождения

Александровка

Дата рождения

08.07.1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1866

Отец: Бусаревъ Гаврила

Мать: Бусарева (Назарова) Ксенія

Бракосочетание
15.02.1888

Муж: Барановъ Тимофей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1888

Сын: Барановъ Григорий

Отец ребёнка: Барановъ Тимофей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1891

Сын: Барановъ Даниилъ

Отец ребёнка: Барановъ Тимофей

Рождение ребёнка
21.02.1893

Дочь: (Баранова) Евдокия

Отец ребёнка: Барановъ Тимофей

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1895

Сын: Барановъ Федоръ

Отец ребёнка: Барановъ Тимофей

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1901

Дочь: (Баранова) Александра

Отец ребёнка: Барановъ Тимофей

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния

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