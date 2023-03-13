Баранова (Бусарева) Ефимия
Место рожденияАлександровка
Дата рождения08.07.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1866
Отец: Бусаревъ Гаврила
Бракосочетание
15.02.1888
Муж: Барановъ Тимофей
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1888
Сын: Барановъ Григорий
Отец ребёнка: Барановъ Тимофей
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1891
Сын: Барановъ Даниилъ
Отец ребёнка: Барановъ Тимофей
Рождение ребёнка
21.02.1893
Дочь: (Баранова) Евдокия
Отец ребёнка: Барановъ Тимофей
Рождение ребёнка
03.06.1895
Сын: Барановъ Федоръ
Отец ребёнка: Барановъ Тимофей
Рождение ребёнка
17.04.1901
Дочь: (Баранова) Александра
Отец ребёнка: Барановъ Тимофей
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния