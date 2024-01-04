Ирина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Евдокимов
Рождение ребёнка
1795
Сын: Аким Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Евдокимов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Пётр Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Евдокимов
Смерть
Неизвестно