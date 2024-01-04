Ирина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Дмитриева

Ирина Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Евдокимов

Рождение ребёнка
1795

Сын: Аким Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Евдокимов

Чекаевка, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1803

Сын: Пётр Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Евдокимов

Чекаевка, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.