Аким Евдокимов
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Евдоким Евдокимов
Мать: Ирина Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Афросинья Акимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Сын: Архип Акимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Сын: Купчихин Пётр Акимов
Мать ребёнка: Анна Андреева
Смерть
1839