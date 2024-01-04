Аким Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАким Евдокимов

Аким Евдокимов

Место рождения

Чекаевка, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1795

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1765 г.р.

Мать

Вычислено 1764 г.р.

Жена

Вычислено 1798 г.р.
Вычислено 1804 г.р.

Дети

Вычислено 1825 г.р.
Вычислено 1832 г.р.
Вычислено 1836 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Евдоким Евдокимов

Мать: Ирина Дмитриева

Чекаевка, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья

Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: Афросинья Акимова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Архип Акимов

Мать ребёнка: не указана

Чекаевка, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Сын: Купчихин Пётр Акимов

Мать ребёнка: Анна Андреева

Чекаевка, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1839
Чекаевка, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.