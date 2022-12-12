Топольницкий Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1950
Дочь: Чабан Валентина Семеновна
Мать ребёнка: Топольницкая Анна
Платоново, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобылянская Раиса Семеновна
Мать ребёнка: Топольницкая Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Топольницкий Михаил
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно