Топольницкий Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топольницкий Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1950

Дочь: Чабан Валентина Семеновна

Мать ребёнка: Топольницкая Анна

Платоново, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобылянская Раиса Семеновна

Мать ребёнка: Топольницкая Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Топольницкий Михаил

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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