Топольницкая Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1950
Дочь: Чабан Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Топольницкий Семен
Платоново, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобылянская Раиса Семеновна
Отец ребёнка: Топольницкий Семен
Смерть
Неизвестно