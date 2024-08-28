Кеслер (Беккер) Варвара (Barbara) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кеслер (Беккер) Варвара (Barbara)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кеслер Михаил

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Кеслер) Амалия

Отец ребёнка: Кеслер Михаил

Рождение ребёнка
12.02.1903

Дочь: Бухнер (Кеслер) Анна

Отец ребёнка: Кеслер Михаил

Смерть
Неизвестно

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