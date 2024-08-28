Кеслер Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКеслер Михаил

Кеслер Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кеслер (Беккер) Варвара (Barbara)

Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Кеслер) Амалия

Мать ребёнка: Кеслер (Беккер) Варвара (Barbara)

Рождение ребёнка
12.02.1903

Дочь: Бухнер (Кеслер) Анна

Мать ребёнка: Кеслер (Беккер) Варвара (Barbara)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.