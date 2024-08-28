Кеслер Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Кеслер) Амалия
Мать ребёнка: Кеслер (Беккер) Варвара (Barbara)
Рождение ребёнка
12.02.1903
Дочь: Бухнер (Кеслер) Анна
Мать ребёнка: Кеслер (Беккер) Варвара (Barbara)
Смерть
Неизвестно