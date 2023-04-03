Карпухина Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпухина Ксения Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карпухина) Марина Захарова

Отец ребёнка: Карпухин Захар Васильев

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карпухина) Гликерия Захарова

Отец ребёнка: Карпухин Захар Васильев

Арзянка, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Карпухин Иаков Захаров

Отец ребёнка: Карпухин Захар Васильев

Смерть
Неизвестно

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