Карпухина Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карпухина) Марина Захарова
Отец ребёнка: Карпухин Захар Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карпухина) Гликерия Захарова
Отец ребёнка: Карпухин Захар Васильев
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Карпухин Захар Васильев
Смерть
Неизвестно