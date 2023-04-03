Марфа Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1830

Сын: Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Антонович

Языково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Василий Антонович

Языково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Матрена Антоновна

Отец ребёнка: Василий Антонович

Языково, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.11.1843

Дочь: Пелёвина Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Василий Антонович

Языково, Кашинский, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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