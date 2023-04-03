Марфа Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихон
Рождение ребёнка
28.02.1830
Сын: Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Антонович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Василий Антонович
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Матрена Антоновна
Отец ребёнка: Василий Антонович
Рождение ребёнка
09.11.1843
Дочь: Пелёвина Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Василий Антонович
Смерть
Неизвестно